Кубок України: «Динамо» зіграє з кривдником «Шахтаря»

Київське «Динамо» у півфіналі Кубка України з футболу зіграє з лідером першої ліги, командою «Агробізнес» із міста Волочиськ Хмельницької області. Іншу пару півфіналістів склали луганська «Зоря» та «Олександрія».

Господарями матчів будуть «Агробізнес» та «Олександрія». Поєдинки відбудуться 21 квітня.

Такими є результати жеребкування, яке відбулося 4 березня в Будинку футболу в Києві.

3 березня в чвертьфіналі Кубка України «Агробізнес» в овертаймі сенсаційно переміг донецький «Шахтар» – 1:0. Динамівці впродовж 120 хвилин не змогли забити «Колосу» з Ковалівки (0:0), і лише в серії пенальті довели свою перевагу. «Олександрія» в меншості зберегла нічийний рахунок 1:1 у матчі проти «Дніпра-1» і перемогла в серії пенальті.

Єдиною командою, яка змогла перемогти в основний час, стала «Зоря». Луганська команда здобула вольоу перемогу 2:1 над рівненським «Вересом».