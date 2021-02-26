Футбол: «Динамо» та «Шахтар» дізналися суперників у 1/8 Ліги Європи

Українські клуби «Динамо» та «Шахтар» дізналися своїх суперників у 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Кияни гратимуть проти іспанського «Вільярреалу», а «гірняки» зустрінуться з італійською «Ромою».

Перші матчі раунду відбудуться 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня.

«Динамо» спочатку прийматиме іспанців вдома, а «Шахтар» перший поєдинок проведе на виїзді.

У 1/16 фіналу «Динамо» за рахунок виїзної перемоги здолало бельгійський «Брюгге», а «Шахтар» двічі був сильнішим за ізраїльський «Маккабі».