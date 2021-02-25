«Шахтар» пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи 

Донецький «Шахтар» на НСК «Олімпійський» у Києві виграв у ізраїльського «Маккабі» з рахунком 1:0. На 67-й хвилині пенальті реалізував Жуніор Мораєс. Таким чином команда вирвалась до 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першій зустрічі «гірняки» перемогли тель-авівський «Маккабі» з рахунком 2:0. На 31-й хвилині відзначився Алан Патрік, Тете на 93-й хвилині подвоїв рахунок.

Київське «Динамо» проводить зустріч в Бельгії з місцевим «Брюгге», гра почалася о 22:00.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія). Перші поєдинки будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді заплановані на 18 березня.