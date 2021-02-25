«Динамо» продовжує боротьбу у Лізі Європи

Київське «Динамо» у Бельгії з мінімальним рахунком переграло у четвер місцеве «Брюгге». Матч завершився з рахунком 1:0. На 83-й хвилині єдиний гол матчу оформив Віталій Буяльський.

У першій 1/16 «Динамо» та «Брюгге» розписали мирову – 1:1. На 62-й хвилині відзначився Віталій Буяльський, але за 5 хвилин Брендон Мехеле зрівняв рахунок. За результатами двох матчів кияни виходять до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше «путівку» до наступного етапу виборов донецький «Шахтар», який у матчі-відповіді виграв у ізраїльського «Маккабі» з рахунком 1:0.

26 лютого українські клуби дізнаються своїх суперників. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія).

Перші поєдинки будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді заплановані на 18 березня.