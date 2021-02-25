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25 лютого 2021, Київ 06:20
Новини | Спорт

Ліга Європи: «Динамо» та «Шахтар» спробують вийти до 1/8 фіналу турніру

Київське «Динамо» зустрінеться в Бельгії з місцевим «Брюгге»

Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» проведуть матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і спробують пройти до наступного раунду плей-оф турніру.

Донецька команда прийме на НСК «Олімпійський» у Києві ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва. Гра розпочнеться о 19:55. Перша зустріч між командами завершилася перемогою «Шахтаря» з рахунком 0:2.

Київське «Динамо» зустрінеться в Бельгії з місцевим «Брюгге». Стартовий свиток пролунає о 22:00 за київським часом. Минулого тижня команди зіграли внічию 1:1.

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