«Динамо» випробує поле стадіону «Ян Брейдель» у Брюгге

Футболісти київського «Динамо» 24 лютого планують провести офіційне передматчеве тренування на стадіоні «Ян Брейдель» у бельгійському Брюгге. Динамівці вийдуть на поле 20:00, цьому о 19:30 передуватиме пресконференція головного тренера киян Мірчі Луческу, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Кияни прибули до Брюгге ввечері 23 лютого і оселилися в готелі Duke’s Palace Hotel у центрі міста. В складі делегації – 24 футболісти.

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко.

Захисники: Попов, Миколенко, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд.

Нападники: Родрігес, Бєсєдін, Супряга, Ванат.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Брюгге» – «Динамо» розпочнеться 25 лютого о 22:00. Перший поєдинок цих команд у Києві 18 лютого завершився внічию – 1:1.