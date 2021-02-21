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21 лютого 2021, Київ 22:28
Новини | Спорт

Футбол: «Динамо» на останніх хвилинах вирвало нічию в матчі з «Десною»

Після 15 турів «Динамо» має 34 очки та лідирує в чемпіонаті

Київське «Динамо» зіграло внічию з чернігівською «Десною» в матчі 15 туру чемпіонату України з футболу з рахунком (1:1).

На початку другого тайму рахунок відкрив гравець чернігівської команди Пилип Будківський.

На 87-й хвилині «Десна» залишилася в меншості: другу жовту картку отримав Денис Безбородько.

Уже в компенсований час арбітр після перегляду відеоповтору поставив пенальті у ворота «Десни» за гру рукою. Одинадцятиметровий удар реалізував Віктор Циганков.

Після 15 турів «Динамо» має 34 очки та лідирує в чемпіонаті, випереджаючи донецький «Шахтар» на один заліковий пункт.

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