У парі «Динамо» – «Брюгге» немає очевидного фаворита – дані букмекерів

У матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між київським «Динамо» та бельгійським «Брюгге» немає очевидного фаворита, свідчать дані букмекерів.

Шанси команд у цьому протистоянні оцінюють як рівні. Початок гри перенесли на 17:00 через морози. Матч відбудеться на НСК «Олімпійський» у Києві.

До української столиці через спалах коронавірусу не приїхав тренерський штаб команди та ключовий гравець Ганс Ванакен. Раніше в лазареті з цією ж причини опинилися ще двоє гравців «Брюгге» – Стефано Денсвіль та Матео Мітрович.

Крім того, через дискваліфікацію бельгійцям не допоможе українець Едуард Соболь.

У парі «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) – «Шахтар» (Донецьк) українську команду вважають очевидним фаворитом. Матч почнеться о 22:00.