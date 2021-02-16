Ліга Європи: у суперника «Динамо» стався спалах COVID-19. Матч може не відбутися

У таборі суперника київського «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи стався спалах коронавірусної інфекції. Про це за результатами тестування перед вильотом до Києва повідомляє офіційний сайт бельгійського футбольного клубу «Брюгге».

За цими даними, вірус уразив весь тренерський штаб на чолі з Філіпом Клеманом. Також позитивний тест на COVID-19 здав один із провідних гравців – Ганс Фанакен. Раніше в лазареті з цією ж причини опинилися ще двоє гравців «Брюгге» – Стефано Денсвіль та Матео Мітрович.

За повідомленням сайту «Брюгге», діями команди в Києві 18 лютого керуватимуть тренери другого складу – Рік де Міл і його помічник Тім Смолдерс.

Запланований на вечір 18 лютого поєдинок «Динамо» – «Брюгге» також перебуває під загрозою зриву через погодні умови в Києві. За прогнозом синоптиків, у ніч із четверга на п’ятницю стовпчики термометрів можуть опуститися до мінус 23 градусів. Регламент УЄФА передбачає, що в разі, якщо температура становить мінус 15 градусів або нижче, матч може бути перенесений.