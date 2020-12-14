«Динамо» та «Шахтар» отримали суперників у 1/16 Ліги Європи

Українські клуби дізналися своїх суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Київське «Динамо» другий рік поспіль зустрінеться з бельгійським «Брюгге».

Минулого року бельгійці були суперниками киян у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тоді кияни на виїзді поступилися з рахунком 0:1, а вдома зіграли у нічию – 3:3, і не змогли пробитися до наступного раунду.

Донецький «Шахтар» гратиме з ізраїльським «Маккабі».

Перші матчі будуть зіграні 18 лютого, матчі-відповіді – 25 лютого. «Динамо» першу гру проводитиме вдома, а другу – на виїзді. «Шахтар» же навпаки.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 26 лютого.