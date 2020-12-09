Футбол: Україна оскаржила в спортивному суді поразку від Швейцарії

Українська асоціація футболу надіслала до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву на оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія – Україна, який мав відбутися 17 листопада.

«Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу – ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи», – цитує генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького сайт асоціації.

Українська сторона, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права з юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти України.

Минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.