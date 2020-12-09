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09 грудня 2020, Київ 19:20
Новини | Спорт

Футбол: Україна оскаржила в спортивному суді поразку від Швейцарії

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко

Українська асоціація футболу надіслала до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву на оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія – Україна, який мав відбутися 17 листопада.

«Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу – ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи», – цитує генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького сайт асоціації.

Українська сторона, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права з юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти України.

Минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.

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