УАФ про матч Швейцарія – Україна: юристи вбачають ґрунтовні підстави для перегляду справи в суді

Юристи вбачають підстави для перегляду справи про технічну поразку України в матчі зі Швейцарією, повідомила Українська асоціація футболу.

До УАФ надійшов повний текст рішення Апеляційного комітету УЄФА з мотивувальною частиною.

«Юристи УАФ ретельно аналізують отриманий документ і готують оскарження до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS). Після ознайомлення з повним текстом документу наші міжнародні юридичні колеги вбачають грунтовні підстави для перегляду справи в CAS. Тому з оптимізмом очікуємо початку розгляду справи в Лозанні», – заявили в асоціації.

17 листопада матч Ліги націй між збірними Швейцарії та України в Люцерні скасували, українську делегацію відправляють на карантин через випадки COVID-19 в українській збірній.

Згодом Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зарахував збірній України технічну поразку (0:3). Таке рішення УЄФА означає для України виліт із найвищого дивізіону Ліги націй, де суперниками «синьо-жовтих» були провідні команди Європи.