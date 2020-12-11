Футбол: Спортивний арбітражний суд прийняв апеляцію УАФ через зараховану поразку в Лізі націй

Спортивний арбітражний суд повідомив, що взяв до розгляду апеляцію Української асоціації футболу проти Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і Швейцарської футбольної асоціації. Апеляція стосується рішення від 25 листопада Апеляційного комітету УЄФА, який присудив збірній Україні технічну поразку з рахунком 3-0 за матч команд України і Швейцарії в турнірі Ліги націй 17 листопада, який був скасований.

В УЄФА назвали Україну відповідальною за зрив матчу. Тоді, в день матчу, органи охорони здоров’я швейцарського кантону Люцерн, де мав відбутися матч, відправили всю делегацію України в примусовий карантин через виявлений у кількох членів делегації COVID-19. В УЄФА вважають, що обов’язком України відповідно до спеціальних правил, запроваджених у період пандемії, було мати напоготові достатнє число інших футболістів, щоб мати змогу замінити всю команду.

Як повідомили в САС, УАФ просить скасувати рішення про технічну поразку і призначити нову дату матчу, або ж вирішити результат матчу жеребкуванням, яке б здійснила адміністрація УЄФА – таку можливість теж передбачає регламент УЄФА.

«Арбітражна процедура САС розпочата. Сторони обмінюються письмовими поданнями, і склад арбітрів у справі буде призначений найближчими днями», – мовиться в повідомленні Спортивного арбітражного суду – незалежного органу вирішення спортивних диспутів, який працює в швейцарській Лозанні.

Попереднього дня, 10 грудня, УАФ повідомила, що подала до САС свою апеляційну заяву.

В УАФ кажуть, що юристи вбачають ґрунтовні підстави для перегляду справи.