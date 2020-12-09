Букмекери назвали фаворита вирішального матчу «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

В Італії 9 грудня відбудеться футбольний поєдинок 6-го туру групового Ліги чемпіонів між міланським «Інтером» та донецьким «Шахтарем». Букмекери вважають господарів беззаперечними фаворитами.

Британська контора William Hill оцінює перемогу «Інтера» коефіцієнтом 1,28, нічию – 5,80, виграш українського клубу – 10,00. Аналогічні коефіцієнти пропонують і інші букмекери.

У другому турі команди в Києві зіграли внічию (0:0), гравці «Інтера» мали перевагу і не реалізували кілька нагод. Улітку на нейтральному полі у півфінальному матчі Ліги Європи виграли італійці – 5:0.

Перемога виведе підопічних Луїша Каштру до плейоф Ліги чемпіонів, нічия гарантує щонайменше третє місце і продовження боротьби в Лізі Європи. У разі поразки шfyс зіграти в Лізі Європи подарує лише перемога німецької «Боруссії» (Менхенгладбах) на виїзді в Мадриді проти «Реала».

Турнірне становище у групі В Ліги чемпіонів після п’яти турів є такми: «Боруссія» – 8 очок, «Шахтар» та «Реал» – по 7, «Інтер» – 5.

Матя «Інтер» – «Шахтар» розпочнеться на міланській арені «Джузеппе Меацца» о 22:00. У прямому ефірі матч покажуть телеканал «Футбол 1» та відеосервіс Megogo.