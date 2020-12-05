Футбол: «Динамо» в меншості виграло у «Маріуполя», «Шахтар» розгромив «Минай»

Лідери української прем’єр-ліги зберегли статус-кво після матчів 12-го туру.

«Динамо», яке у формально виїзному поєдинку приймало «Маріуполь» у Києві, здобуло перемогу 2:1, хоча ще наприкінці першого тайму фаворит пари залишився в меншості – за фол останньої надії був вилучений молодий голкіпер Руслан Нещерет.

Ще до вилучення динамівці вийшли вперед – на 6-й хвилині гол забив Денис Гармаш. На 78-й хвилині перевагу киян подвоїв Віктор Циганков, а вже в компенсований час голом престижу відзначився маріуполець Дмитро Топалов.

Донецький «Шахтар» розгромив закарпатський «Минай» – 5:1.

У ще одному суботньому поєдинку ФК «Львів» та «Інгулець» розійшлися миром – 1:1.

«Динамо» набрало 29 балів і зберегло в турнірній таблиці триочкову перевагу над «Шахтарем».