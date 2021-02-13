В Україні посеред зими поновився футбольний чемпіонат, «Динамо» зберігає лідерство

В Україні за несприятливих погодних умов поновилися змагання у футбольній прем’єр-лізі. Із запланованих на 13 лютого чотирьох поєдинків відбулися три – «Колос» із Ковалівки не впорався з наслідками рясних снігопадів, в селі на Київщині не підготували футбольне поле. Тому поєдинок «Колос» – «Шахтар» відбудеться 14 лютого в Києві.

У першому після двомісячної паузи матчі луганська «Зоря» в Запоріжжі здобула непросту перемогу над чернігівською «Десною» – 2:1. Дублем у цій грі відзначився Олександр Гладкий.

А в Києві «Динамо» перемогло донецький «Олімпік», хоча першим пропустило – 3:1. У цьому поєдинку форвард киян Артем Бєсєдін також відзначився двічі. Нападник, який повернувся після тривалої дискваліфікації, в обох випадках вдало зіграв на добиванні.

На власному полі зазнав поразки закарпатський «Минай», з результатом 2:1 господарів перемогли гравці ФК «Львів».

Після суботніх матчів «Динамо» зберегло лідерство, маючи 33 очки після 14 ігор. «Шахтар», який зіграє завтра, може впритул наблизитися до киян, у гірників зараз 29 очок після 13 матчів. «Зоря» після перемоги над «Десною» зрівнялася з чернігівською командою за очками (по 23), але луганчани мають гру в запасі.