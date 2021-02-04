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05 лютого 2021, Київ 01:00
Новини | Події

У віці 101 року помер батько братів Суркісів

Батько братів Григорія та Ігоря Суркісів помер 4 лютого

4 лютого у віці 101 року помер Михайло Суркіс – батько братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

Сайт київського футбольного клубу «Динамо» повідомляє, що інформація про час і місце прощання з Михайлом Суркісом з’явиться згодом.

Український Forbes оцінює статки братів Суркісів у 285 мільйонів доларів. Їхній основний вид діяльності – паливно-енергетичний комплекс. Ігор Суркіс є офіційним президентом київського «Динамо», а його старший брат Григорій – народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя».

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