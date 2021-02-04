У віці 101 року помер батько братів Суркісів

4 лютого у віці 101 року помер Михайло Суркіс – батько братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

Сайт київського футбольного клубу «Динамо» повідомляє, що інформація про час і місце прощання з Михайлом Суркісом з’явиться згодом.

Український Forbes оцінює статки братів Суркісів у 285 мільйонів доларів. Їхній основний вид діяльності – паливно-енергетичний комплекс. Ігор Суркіс є офіційним президентом київського «Динамо», а його старший брат Григорій – народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя».