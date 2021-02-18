Футбол: «Динамо» та «Шахтар» починають свій шлях у плей-оф Ліги Європи

Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» починають свій шлях в 1/16 фіналу Ліги Європи.

«Динамо» прийме на НСК «Олімпійський» у Києві бельгійський «Брюгге». Початок гри перенесли на 17:00 через морози.

До Києва через спалах коронавірусу не приїхав тренерський штаб команди та ключовий гравець Ганс Ванакен. Раніше в лазареті з цією ж причини опинилися ще двоє гравців «Брюгге» – Стефано Денсвіль та Матео Мітрович.

Крім того, через дискваліфікацію бельгійцям не допоможе українець Едуард Соболь.

Донецький «Шахтар» поїде в Ізраїль до «Маккабі Тель-Авів». Гра розпочнеться о 22:00.