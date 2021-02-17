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17 лютого 2021, Київ 15:38
Новини | Спорт

Матч «Динамо» – «Брюгге» можна буде побачити на стадіоні, гра розпочнеться раніше через мороз

Форвард «Динамо» Артем Бєсєдін (на фото в білій формі) може повернутися до єврокубків після тривалої дискваліфікації саме в матчі з «Брюгге»

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи з футболу, в якому 18 лютого на столичному стадіоні НСК «Олімпійський» зустрічатимуться київське «Динамо» та бельгійський «Брюгге», може відбутися за часткової присутності вболівальників. Таку можливість дає рішення українського уряду, ухвалене на засіданні 17 лютого.

Заповненість арени, згідно із заявкою «Динамо», не перевищуватиме 30%, тобто поєдинок зможе відвідати не більш як 21 тисяча вболівальників (після реконструкції, здійсненої до Євро-2012, місткість стадіону скоротилася до 70 тисяч).

Водночас рішення уряду дає можливість пускати на стадіони глядачів із заповненістю арени до 50%.

Також після консультацій із делегатом УЄФА клуби погодилися розпочати гру не о 19:55, а раніше, о 17:00 за Києвом, повідомляє офіційний сайт «Динамо». Причиною такого рішення є морозна погода – вдень 18 лютого стовпчики термометрів в українській столиці не піднімуться вище мінус 11 градусів, а в ніч на 19 лютого очікується до мінус 23 градусів. Регламент УЄФА передбачає перенесення гри, якщо температура становить мінус 15 градусів або нижче.

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