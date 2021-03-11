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11 березня 2021, Київ 22:44
Новини | Спорт

Ліга Європи: «Динамо» програло вдома «Вільярреалу»

Форвард киян Артем Бєсєдін (у білій формі) не зміг поцілити у ворота госте

Київське «Динамо» не змогло гідно протистояти іспанському «Вільярреалу» в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся в Києві. Підопічні Мірчі Луческу пропустили по одному голу в кожному таймі.

На 30-й хвилині відзначився Пау Торрес, а на 52-й остаточний рахунок гри встановив Рауль Альбіоль.

Матч-відповідь відбудеться 18 березня в Іспанії.

О 22:00 у Римі на «Стадіо Олімпіко» розпочнеться другий поєдинок із участю українського клубу – донецький «Шахтар» протистоятиме італійській «Ромі».

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