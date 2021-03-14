«Динамо» обіграло «Зорю», а «Шахтар» здобув перемогу над «Десною»

Київське «Динамо» обіграло луганську «Зорю» в матчі 18 туру чемпіонату України з футболу з рахунком 2:0.

На початку другого тайму забили Артем Бєсєдін та Сергій Сидорчук, який пробив з-за меж штрафного майданчику в один дотик після навісу з кутового.

Донецький «Шахтар» у паралельному матчі з рахунком 4:0 розгромив чернігівську «Десну». По дублю оформили Тете та Манор Соломон.

Після 18 турів «Динамо» лідирує з 43 очками. За ним ідуть «Шахтар» (39 очок), «Зоря» (32 очки) та «Десна» (30 очок). Луганська команда при цьому має гру в запасі.