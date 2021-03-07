Чемпіонат України з футболу: «Зоря» перемогла «Львів»

Луганська «Зоря» перемогла «Львів» у матчі 17 туру чемпіонату України з футболу з рахунком 4:0.

Луганська команда забила усі свої чотири голи в першому таймі: Олександр Гладкий та Аллах'яр Сайядманеш відзначилися дублями.

«Зоря» набирає 32 очки і залишається на третій сходинці в турнірній таблиці, маючи гру в запасі.

Далі йдуть полтавська «Ворскла» з 28 очками та чернігівська «Десна» з 27 заліковими пунктами й грою в запасі.

Лідирують в Українській прем’єр-лізі київське «Динамо» і донецький «Шахтар», які мають 40 і 36 очок відповідно.