Футбол: «Динамо» обіграло «Минай» і зберегло відрив від «Шахтаря»

Київське «Динамо» обіграло закарпатський «Минай» з рахунком 3:0 в матчі 17 туру чемпіонату України з футболу.

У складі столичної команди забивали Сергій Сидорчук, Карлос Де Пена та Жерсон Родрігес, який відзначився з пенальті.

З 54-ї хвилини «Минай» грав в меншості – Ріпо Малепе отримав пряму червону картку.

З перших хвилин за «Минай» на поле вийшов колишній динамівець Артем Мілевський.

Завдяки перемозі «Динамо» набирає 40 очок і зберігає відрив від донецького «Шахтаря», який має 36 залікових пунктів.