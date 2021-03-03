Стали відомі учасники півфіналу Кубка України з футболу

За результатами поєдинків 1/4 фіналу Кубка України з футболу 3 березня визначилися всі учасники півфіналу.

Потому, як після нічиєї 1:1 «Дніпро-1» у серії пенальті програв «Олександрії» – 3:4, «Агробізнес» (Волочиськ) здолав «Шахтар» (Донецьк) з рахунком 1:0, а київське «Динамо» після нічиєї 0:0 обіграло «Колос» з Київської області завдяки пенальті 4:3, до півфіналу Кубка України вийшли «Зоря», «Динамо», «Агробізнес» і «Олександрія».

Жеребкування півфіналів відбудеться завтра, 4 березня.