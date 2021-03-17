Київ заборонив доступ глядачів на футбольні матчі

Київ заборонив доступ на футбольні матчі, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

«У Києві до стабілізації епідемічної ситуації забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні», – заявили в мерії.

16 березня мер Києва Віталій Кличко поставив під сумнів доцільність проведення з глядачами матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» та італійською «Ромою», який запланований на 18 березня.

Крім того, виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення, що матчі збірної України у рамках кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2022 року проти Фінляндії та Казахстану перенесли до Києва зі Львова, де погіршилася епідемічна ситуація. Поєдинки заплановані на 28 та 31 березня.