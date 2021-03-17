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17 березня 2021, Київ 21:13
Новини | Коронавірус

Київ заборонив доступ глядачів на футбольні матчі

18 березня Київ має прийняти матч між донецьким «Шахтарем» та італійською «Ромою»

Київ заборонив доступ на футбольні матчі, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

«У Києві до стабілізації епідемічної ситуації забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні», – заявили в мерії.

16 березня мер Києва Віталій Кличко поставив під сумнів доцільність проведення з глядачами матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» та італійською «Ромою», який запланований на 18 березня.

Крім того, виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення, що матчі збірної України у рамках кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2022 року проти Фінляндії та Казахстану перенесли до Києва зі Львова, де погіршилася епідемічна ситуація. Поєдинки заплановані на 28 та 31 березня.

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