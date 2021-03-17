Матчі збірної України проти Казахстану та Фінляндії перенесли до Києва через коронавірус

Матчі збірної України у рамках кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2022 року перенесли зі Львова до Києва через погіршення епідемічної ситуації. Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет Української асоціації футболу.

«Поєдинки з Фінляндією 28 березня та Казахстаном 31 березня синьо-жовті проведуть у Києві на НСК «Олімпійський», – мовиться у повідомленні.

Перед цими матчами у збірної України ще запланована виїзна гра проти збірної Франції 24 березня.

Напередодні, 16 березня, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті розгорнуть додаткові госпіталі для хворих на COVID-19.

За даними Ради національної безпеки та оборони, у Львівській області станом на 17 березня загалом виявили понад 89 тисяч випадків інфікування коронавірусом, зараз офіційно на COVID-19 хворіє близько 13 тисяч людей.

У Києві ж станом на сьогодні зафіксовано майже 150 тисяч випадків COVID-19, зараз хворіють понад 45 тисяч.