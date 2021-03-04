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04 березня 2021, Київ 20:42
Новини | Спорт

Три міста можуть виключити з переліку господарів чемпіонату Європи з футболу – AP

Збірна України на Євро-2020 має грати в Амстердамі та Бухаресті з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією

Три міста можуть виключити з переліку господарів перенесеного чемпіонату Європи з футболу, повідомило видання Associated Press з посиланням на свої джерела.

За даними агентства, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готовий забрати матчі в міст, які не гарантують можливість присутності на трибунах значної кількості вболівальників.

Євро-2020 можуть забрати в Більбао (Іспанія), Дубліна (Ірландія) та Глазго (Шотландія).

Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік через пандемію COVID-19. Турнір має тривати з 11 червня до 11 липня. Матчі вирішили проводити в 12 різних містах Європи у зв’язку із 60-річчям з моменту заснування турніру.

Збірна України має грати в Амстердамі та Бухаресті з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.

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