Футбол: Україна зіграє з Францією у відбірному турнірі чемпіонату світу-2022

Збірна України з футболу 7 грудня дізналася про своїх суперників у відбірному турнірі чемпіонату світу 2022 року. Перед початком жеребкування українці перебували в другому за силою кошику.

З першого кошика «синьо-жовті» отримали в суперники команду Франції – чинних чемпіонів світу, які очолили групу D. З цією командою українська збірна провела товариський матч два місяці тому, 7 жовтня, і зазнала рекордної поразки – 1:7.

З третього кошика команда Андрія Шевченка має за опонентів футболістів Фінляндії.

З четвертого кошика в групі з українцями зіграє найсильніша команда – Боснії та Герцеговини.

Із п’ятого кошика – Казахстан.

Відбірний турнір відбудеться впродовж 2021 року, матчі плейоф серед других команд груп – навесні 2022 року.

До фінальної частини чемпіонату світу, який відбудеться у Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року, напряму потраплять 10 переможців груп. 10 команд, що посядуть другі місця у своїх групах, та дві команди з найкращими результатами в останньому розіграші Ліги націй розіграють між собою ще три путівки на фінальну частину турніру. Загалом від Європи на чемпіонат світу потрапить 13 збірних.