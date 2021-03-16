У Львові розгорнуть додаткові госпіталі для хворих на COVID-19, повідомив мер міста Андрій Садовий у фейсбуці.

За його словами, за останню добу у Львові госпіталізували 79 людей, виписали з лікарень – 46.

«Загалом на лікуванні перебуває 652 хворих, більшість з них потребують забезпечення киснем. Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко. Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій затвердить кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі наших поліклінік», – написав Садовий.

На першому етапі міська влада планує залучити 366 ліжок для хворих на COVID-19.

За даними Ради національної безпеки та оборони, у Львівській області на COVID-19 хворіє 12 386 людей.