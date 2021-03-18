В Україні понад 1300 людей захворіли на COVID-19 повторно – ЦГЗ

В Україні щонайменше 1360 людей захворіли на COVID-19 повторно, заявив на брифінгу генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина.

«Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як одужалі, і потім через певний час їм знову було поставлено діагноз COVID-19. Станом на позавчора, тобто, на 16 число, таких людей 1360. Це за даними обласних лабораторних центрів, які збирають інформацію про випадки», – сказав Роман Родина.

Він зазначив, що секвенування повторних випадків не проводиться, і немає доказів, що це один і той самий штам спричинив хворобу.

«Але це значить, що, навіть, якщо людина перехворіла і пройшов якийсь час, то це не означає, що вона не може захворіти повторно», – додав Родина.

В Україні за останню добу виявили 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (на понад дві тисячі більше, ніж попередньої доби).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 504 076 людей; 29 253 – померли.