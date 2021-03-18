Чому Україна змінює схему вакцинації і чи встигне використати увесь наявний препарат

Україна змінює схему вакцинації: другу дозу щеплення вирішили робити через три місяці, а не через 28 днів, як це планувалося раніше, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»

Зараз в Україні вакцинують препаратом CoviShield – індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca. Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, проте темпи її не дуже високі – станом на 16 березня зробили щеплення 71 923 особи (з них другу дозу отримала лише одна людина).

Одночасно в світі низка країн призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca: влада хоче додатково уточнити профіль її безпеки після повідомлень про випадки тромбозів після щеплення (жоден регулятор поки не говорить, що вони походять від щеплення).

Член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій розповів телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», з чим пов’язана зміна графіку вакцинації і чи можна очікувати, що Україна встигне зробити всі щеплення доти, доки не закінчився термін дії вакцини.

Збільшення інтервалу між першою і другою дозою призводить до більш сильної імунної відповіді і більш раціонального використання доз, які є в наявності

– Чому повторне щеплення відтермінували аж на три місяці? Дійсно є медичні показання чи це з метою економії доз вакцини?

– Це абсолютно не пов’язано з економією доз вакцини, це пов'язано з тим, що збільшення інтервалу між першою і другою дозою – це стосується тільки вакцини від AstraZeneca – призводить до більш сильної імунної відповіді і призводить до ефективності і більш раціонального використання доз, які є в наявності.

Знову ж таки, буквально на початку березня з’явилися дані про те, що країнам необхідно більше сконцентруватися на забезпеченні першою дозою, але це стосується тільки AstraZeneca, з тим, щоб відтермінувати другу дозу, принаймні мова зараз йде про 12 тижнів. Таку практику впровадили вже в Німеччині буквально на початку березня, у Великій Британії, національно-технічна група експертів в Канаді також впровадила таку практику. І це дозволить нам ті дози, які ми резервували відразу на другу дозу, використовувати вже для лікарів сімейної медицини, для старших за 80 років осіб і раніше почати етап вакцинації цих контингентів, які я назвав.

Раніше почали другий етап вакцинації

– Тобто розширили список тих, хто підпадає під перше щеплення?

– Не стільки розширили, скільки раніше почали другий етап вакцинації саме тих, хто і так був у списку, але ми планували розпочати другий етап вакцинації вже в квітні місяці. Оскільки зараз буде стояти завдання максимально охопити першою дозою вакцини, то ми вже почали, власне кажучи, вакцинувати лікарів сімейної медицини, деякі регіони це почали вже робити з понеділка і вже запрошують на вакцинацію старших за 80 років осіб в амбулаторії.

– Раніше повідомлялося, що термін придатності вакцини CoviShield, яку привезли в Україну, до червня 2021 року. Лікарі вважали, що якщо вакцинація буде відбуватися такими темпами, як зараз, то залишиться багато невикористаної вакцини і вона просто зіпсується. Чи так це насправді?

До кінця березня Україна ще отримає близько півтора мільйона доз

– Ні, це не так. Ми це брали до уваги, коли вже на штабі утверджували рекомендації в Україні. І ті дози, які ми зарезервували на другу дозу, щоб не чекати 12 тижнів для другої дози, ми вирішили їх використовувати зараз. І до кінця березня Україна ще отримає близько півтора мільйона доз. До нас також будуть надходити дози щомісячно, і коли настане час другої дози, то вакцинація другою дозою буде проведена тієї вакциною, яка надійде до періоду, близького до введення другої дози – через 12 тижнів.

– Ви говорите, до кінця березня надійде наступна партія доз вакцини CoviShield. А якщо говорити про програму COVAX, що про неї чути? Говорили, що в березні буде доза вакцин за цією програмою.

– Дійсно, була попередня інформація про те, що 22 березня до України мають надійти 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca, але виробленої на потужностях заводу, який розташований у Південній Кореї. Зараз, за уточненою мною вчора (16 березня – ред.) інформацією, мені підтвердили про півтора мільйона доз в рамках укладених контрактів між Міністерством охорони здоров’я і виробником, а партія в 700 тисяч доз в рамках програми COVAX надійде вже ближче до квітня або в квітні місяці.

Темпи вакцинації нарощуються

– 16 березня вакцинували майже десять тисяч людей. Як можна оцінити такі темпи вакцинації? Це багато, швидко чи повільно?

– Темпи вакцинації нарощуються, якщо подивитися кілька днів тому – було п’ять, перед цим чотири, три тисячі. Зараз вже дійшли до рівня 10 тисяч. Вакцинація зараз почнеться вже в амбулаторіях, я думаю, темпи вакцинації значно зростуть.

Мені б хотілося мати великі темпи вакцинації, але, на жаль, дуже багато медпрацівників, для яких вакцина зарезервована, відмовляються від неї, і мобільна бригада, яка приїжджає на робоче місце, неефективно використовує свій час. Потрібно сказати відверто, що не зовсім зрозумілі дії органів місцевої влади, тому що я неодноразово бачив і маю інформацію про те, що медпрацівників приходить на вакцинацію більше, але коли мобільна бригада приїжджає з п’ятьма флаконами, а ще є кілька охочих.