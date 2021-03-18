Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцина AstraZeneca «безпечна та ефективна»

Європейське агентство лікарських засобів (EME) заявило, що вакцина AstraZeneca «безпечна та ефективна», попри повідомлення про утворення тромбів.

«Комітет дійшов до очевидного наукового висновку… Це безпечна та ефективна вакцина. Її переваги в захисті людей від COVID-19 з пов’язаними ризиками смерті та госпіталізації переважають над можливими ризиками», – заявив керівник агентства Емер Куке.

Втім, EME не може остаточно виключити можливий зв’язок між випадками утворення тромбів та вакциною. В агентстві починають додаткові розслідування, щоб вивчити питання.

Повідомлення про утворення тромбів у вакцинованих змусили уряди кількох країн тимчасово зупинити використання препарату AstraZeneca, який Європейське агентство лікарських засобів затвердило у січні.

В Європі у щонайменше 30 людей серед 5 мільйонів, які отримали дози вакцини AstraZeneca, виявили утворення тромбів.

Дорадча група Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомила, що експерти продовжують вивчати дані. Втім, ВООЗ рекомендує продовжити використання вакцини.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я Іспанії заявило, що одна людина померла від інсульту, який спричинив внутрішню кровотечу. Ще в однієї померлої людини виявили тромб в животі. Обидва померлі були вакциновані в останні 16 днів.

Іспанське медичне агентство заявило, що зареєструвало підозрілі випадки серед майже мільйона людей, які отримали вакцину AstraZeneca.

15 березня влада Норвегії заявила, що медичний працівник помер від крововиливу в мозок після вакцинації препаратом AstraZeneca. Водночас прямого зв’язку між вакцинацією та інцидентом виявлено не було.