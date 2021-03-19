Філіппіни схвалили використання російської вакцини від COVID-19

Влада Філіппін схвалила російську вакцину Sputnik V COVID-19 для екстреного використання, повідомила 19 квітня місцева Адміністрація з контролю харчів і ліків (FDAP), а Франція оголосила низку нових обмежень, щоб уповільнити нещодавній спалах захворюваності на COVID-19.

Sputnik V, розроблений Російським інститутом Гамалія, є четвертою вакциною, яка отримала дозвіл на екстрене використання на Філіппінах.

«Відомі та ймовірні переваги вакцини Gamaleya Sputnik V... переважають відомі та ймовірні ризики зазначеної вакцини», – заявив на пресконференції керівник FDAP Роландо Енріке Домінго.

Філіппіни, які мають друге місце за кількістю випадків COVID-19 та смертності в Південно-Східній Азії, планують поширити 140,5 мільйона вакцин до грудня.

За словами Домінго, проміжні дані показали, що ефективність дводозової вакцини Sputnik V становить 91,6 відсотка у вікових групах від 18 років.

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Минулого тижня керівник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) закликав членів Європейського Союзу відмовитися від надання національних дозволів на Sputnik V, поки агентство не закінчить аналіз безпеки.

Посадовець заявив, що Sputnik V може бути з’явитися на ринку ЄС, коли будуть проаналізовані відповідні дані.

Нові обмеження, оголошені Францією, триватимуть чотири тижні і передбачають закриття всіх некритичних магазинів, окрім книгарень у паризькому регіоні та на півночі країни, а також забороняють поїздки між регіонами без вагомих причин.

Людям не дозволяється відходити від дому на понад 10 кілометрів, і вони також повинні мати при собі документи, які дозволяють вихід. Школи залишаться відкритими, але спортивні заходи заборонені.

Париж переживає тривожну ситуацію в лікарнях із збільшенням кількості хворих на COVID-19.

Прем’єр-міністр Жан Кастекс заявив, що нові правила мають на меті уповільнити коронавірус, не замикаючи людей у карантині.

Кастекс заявив, що Франція стикається з третьою хвилею пандемії, причому три чверті нових випадків приписуються більш заразному варіанту, що виник у Великій Британії, а серед пацієнтів з’явилося більше молодих і здорових людей.

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Він також оголосив, що французи зможуть щепитися вакциною AstraZeneca з 19 березня, і що він сам планує вакцинуватися, «щоб показати, що ми можемо бути повністю впевненими».

Франція та кілька інших країн поновлюють використання вакцини AstraZeneca після того, як EMA дала їй зелене світло 18 березня.

EMA заявила, що вакцина «безпечна та ефективна» і не пов’язана з підвищеним ризиком утворення тромбів. Це сталося після занепокоєння щодо безпечності препарату, яке ще більше уповільнило глобальну вакцинацію.

Німеччина, яка призупинила використання вакцини AstraZenenca, проведе 19 березня саміт між федеральним урядом та урядами штатів, щоб обговорити кампанію вакцинації Німеччини, яку критикують за повільний темп.

Наразі понад 400 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу вже введені по всьому світу, переважно в заможніших країнах, які уклали контракти з виробниками препаратів.