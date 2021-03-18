Пандемія поглибила проблему дискримінації за віком – ООН

Пандемія COVID-19 підсилила дискримінацію за віком – проблему, яка вже була широко поширена у всьому світі, заявила ООН 18 березня.

У спільному звіті чотири установи ООН заявили, що дискримінація, пов’язана з віком (ейджизм), стосується не лише літніх людей.

«Ейджизм широко поширений в установах, законах і політиці у всьому світі. Він шкодить здоров’ю та гідності людей, а також економікам і суспільствам», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

За його словами, стереотипи, упередження і дискримінація за віком лише посилилися через пандемію COVID-19, яка завдала значного удару по людях похилого віку.

Особливо на робочих місцях як молоді, так і літні люди можуть опинитися у менш вигідному становищі через свій вік, додав Ґутерріш. За даними ООН, проблема також виявлена в охороні здоров’я та соціальній допомозі, ЗМІ і в правових системах, що має далекосяжні наслідки.

«Людей похилого віку часто сприймають як поголовно слабких і вразливих, тоді як молодих людей зображають як невразливих або як безвідповідальних», – заявили автори звіту.

«Нам доведеться боротися з ейджизмом під час і після цієї кризи, якщо ми хочемо скрізь забезпечити здоров’я, добробут і гідність людей», – мовиться у звіті.

Доповідь підготовлена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Управлінням ООН із прав людини, Департаментом економічних та соціальних питань ООН і Фондом народонаселення ООН.