В Україні – майже 16 тисяч нових випадків COVID-19, показники наближаються до листопадових максимумів

В Україні за останню добу виявили 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (майже на 800 більше, ніж попередньої доби). Зокрема, захворіли 830 дітей і 401 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 4 444 людини, одужали – 5 592. Померли 262 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Протягом доби, за даними МОЗ, здійснили 115 274 тестування: зокрема, методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 519 926 людей; 29 515 – померли.

Наприкінці листопада 2020 року в Україні впродовж двох днів фіксувалося понад 16 тисяч нових хворих на COVID-19. Максимальний одноденний приріст хворих був зафіксований за добу 27 листопада – 16 294.