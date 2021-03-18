Стало відомо, скільки штрафів сплатили в Україні за порушення карантину

У 2020 році суди розглянули 44 397 справ щодо порушення правил карантину, на 3282 людини наклали штраф. Про це повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода у Державній судовій адміністрації.

За 2020 рік суди застосували до порушників штрафи на загальну суму 51 743 571 гривню. Добровільно люди сплатили 2 966 057 гривень штрафів, зазначили у відомстві.

В Державній судовій адміністрації додали, що станом на 9 березня 2021 року на розгляд судів надійшло 89 086 протоколів щодо порушення карантинних обмежень, розглянули 59 222 справи.

21 листопада 2020 року в Україні набрав чинності закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок. Раніше закон підписав президент Володимир Зеленський. Верховна Рада ухвалила його 6 листопада 2020 року.

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот» тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень)», – йдеться в законі.

Згідно із документом, маски можуть бути саморобними.