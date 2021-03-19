Степанов: Україна запровадить обов’язковий негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 для в’їзду

Міністерство охорони здоров’я пропонує уряду обмежити в’їзд до України, запровадивши умову негативного ПЛР-тесту на COVID-19 – про це заявив голова МОЗ Максим Степанов 19 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, МОЗ винесло відповідну постанову на розгляд Кабінету міністрів.

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«Упевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в’їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин вони зробили ПЛР-тест і мають негативний (результат – ред.)», – сказав міністр.

Європейська комісія 17 березня представила проєкт цифрового «зеленого сертифікату», який свідчитиме про те, що громадянин Євросоюзу отримав щеплення від коронавірусу і може безпечно подорожувати країнами блоку.