Подорожі у пандемію: Єврокомісія представила проєкт «зеленого сертифікату»

Європейська комісія 17 березня представила проєкт цифрового «зеленого сертифікату», який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян ЄС на території Європейського союзу.

Зазначається, що сертифікат буде доказом того, що людина отримала щеплення від коронавірусу, має негативний тест або ж вже перехворіла на COVID-19. Видаватимуть його безкоштовно у цифровому або паперовому форматі. Документ матиме QR-код для засвідчення безпеки та справжності сертифікату.

«Цифровий зелений сертифікат пропонує загальноєвропейське рішення для забезпечення того, щоб громадяни ЄС отримали вигоду від гармонізованого цифрового інструменту для підтримки вільного руху в ЄС… Наші ключові цілі – запропонувати простий у використанні, недискримінаційний та безпечний інструмент, який повністю відповідає вимогам щодо захисту даних», – заявила віце-президент з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Сертифікат включатиме обмежену інформацію: ім’я, дату народження, дату видачі, інформація про вакцинування / тест / одужання від COVID-19 та унікальний ідентифікатор сертифікату.

Цифровий зелений сертифікат буде дійсним у всіх державах-членах ЄС і відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, а також Швейцарії. Його також планують видавати людям, які не є громадянами ЄС, але проживають тут, а також відвідувачам, які мають право подорожувати в ЄС.

У Єврокомісії наголосили, що система цифрових сертифікатів є тимчасовим заходом. Його буде призупинено, як тільки Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосить про закінчення пандемії.

Проєкт сертифіката ще має бути затверджений Європарламентом та Радою ЄС.