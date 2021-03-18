Прем’єр Британії Джонсон заявив, що завтра зробить щеплення вакциною AstraZeneca

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що завтра зробить щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca.

«Я отримаю [свою дозу] завтра. Центр, де я отримаю щеплення, наразі використовує Oxford-AstraZeneca, яку і я отримаю», – сказав Джонсон.

Наразі Британія готується до зниження темпів вакцинації через затримку в постачанні 1,7 мільйона доз вакцини з Індії, яка виробляє препарат AstraZeneca. Наразі здійснюється повторна перевірка вакцини.

18 березня Європейське агентство лікарських засобів (EME) заявило, що вакцина AstraZeneca «безпечна та ефективна», попри повідомлення про утворення тромбів.

В Європі у щонайменше 30 людей серед 5 мільйонів, які отримали дози вакцини AstraZeneca, виявили утворення тромбів.

Дорадча група Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомила, що експерти продовжують вивчати дані. Втім, ВООЗ рекомендує продовжити використання вакцини.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я Іспанії заявило, що одна людина померла від інсульту, який спричинив внутрішню кровотечу. Ще в однієї померлої людини виявили тромб в животі. Обидва померлі були вакциновані в останні 16 днів.

Іспанське медичне агентство заявило, що зареєструвало підозрілі випадки серед майже мільйона людей, які отримали вакцину AstraZeneca.

15 березня влада Норвегії заявила, що медичний працівник помер від крововиливу в мозок після вакцинації препаратом AstraZeneca. Водночас прямого зв’язку між вакцинацією та інцидентом виявлено не було.