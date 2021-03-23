У «Лекхім» заявили, що китайська вакцина CoronaVac має прибути в Україну 25 березня

Компанія-постачальник «Лекхім» повідомила про прибуття 25 березня першої партії вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на керівницю відділу маркетингу компанії Елеонору Мірошник.

Точний час прибуття чи інформація про обсяг партії поки не розголошується.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Наприкінці грудня 2020 року Україна підписала контракт на 1,9 мільйона доз із китайською компанією Sinovac. За цією угодою, постачання здійснюватиметься через компанію «Лекхім».

На початку січня 2021 року громадська організація «Пацієнти України» заявила, нібито міністр Степанов сам призначив посередником «Лекхім», а сама ця компанія пов’язана з колишньою очільницею МОЗ Раїсою Богатирьовою.

Очільник МОЗ це заперечував і заявляв, що Міністерство охорони здоров’я України обирало оператора для закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 на вимогу китайського виробника.

В оприлюдненому напередодні звіті «Медичних закупівель» вказано, що це держпідприємство брало участь у закупках вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Згідно з документом, саме це підприємство оплатило дистриб’ютору «Лекхім» партію вакцини від китайського виробника Sinovac Biotech. До 31 березня Україна має отримати перші 700 тисяч доз, до 31 травня – другу партію в понад 1,2 мільйона доз.