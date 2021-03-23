Степанов розповів, скільки зафіксовано побічних реакцій на вакцину

Станом на 23 березня в Україні зафіксовано 594 побічні реакції на вакцину від коронавірусу. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Настоящее время» міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У середньому десь 1-1,2% (від вакцинованих – ред.) – це публічні люди. При вакцинації від ковіду бувають побічні реакції. Ми їх усі фіксуємо, ми про них усі говоримо. У нас за весь час було 594 побічні реакції при вакцинованих 121 922 станом на сьогодні (23 березня – ред.)», – сказав Степанов.

За його словами, це достатньо низький відсоток, і ці реакції не є критичними.

«Будь-яка вакцина – це не механічний бар’єр від потрапляння вірусу. Є таке поняття як «ефективність вакцини»: ефективність вакцини від захворювання та ефективність вакцини від надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Є люди, які взагалі не хворіють. Якщо ми говоримо про AstraZeneka (Covishield) – це 80% людей. 20% дійсно можуть захворіти на коронавірус, але як вони будуть хворіти – вони будуть хворіти точно без лікарні, без реанімації, вони точно будуть живі», – зазначив міністр.

22 березня Степанов оголосив чергову ланку другого етапу вакцинації в Україні.

За його словами, загалом у рамках другого етапу вакцинації планується запустити понад 2,5 тисячі пунктів щеплень, які розгортатимуть залежно від того, як надходитиме вакцина.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).