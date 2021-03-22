AstraZeneca заявляє про підтвердження ефективності й безпечності її вакцини від COVID-19

Британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила, що результати третьої фази клінічних випробувань її вакцини від COVID-19 у США довели її ефективність і безпечність.

Як мовиться в повідомленні, дослідження, здійснене майже на 32,5 тисячах учасників, засвідчило статистично значущу ефективність у 79 відсотків у запобіганні симптоматичному перебігові COVID-19 і 100-відсоткову ефективність у запобіганні важкому перебігові й госпіталізаціям.

Ефективність вакцини AstraZeneca, що офіційно відома як AZD1222, була послідовною серед учасників різного етнічного походження й віку. Зокрема, в учасників віком понад 65 років ефективність вакцини склала 80 відсотків.

Вакцина добре зноситься, проблем із безпекою, пов’язаних із нею, не виявлено, мовиться в повідомленні.

Особливу увагу при цьому приділили виникненню різних тромбозів, які раніше пов’язували з цією вакциною, і ніякого підвищення ризику тромбозів не виявили, заявили автори дослідження.

Вони зазначають, зокрема, що це дослідження вперше підтвердило ефективність цієї вакцини для людей віком понад 65 років.

Наступними днями, повідомляє компанія AstraZeneca, вона підготує матеріали аналізу цього дослідження, щоб подати їх до Адміністрації харчопродуктів і медпрепаратів США на схвалення цієї вакцини, а також для публікації в професійному журналі.

У повідомленні також зазначено, що в нинішньому дослідженні дві дози вакцини застосовували з проміжком у чотири тижні. Попередні ж дослідження засвідчили, що довший інтервал, до 12 тижнів, дає ще вищу ефективність.

Компанія звернула увагу, що її вакцину можна транспортувати і зберігати в умовах звичайного холодильника, за температури плюс 2–8 градусів за Цельсієм, протягом принаймні шести місяців і застосовувати без спеціальної підготовки.

Іще однією вигодою вакцини AstraZeneca, про яку компанія не стала згадувати, є її ціна: її пропонують на ринку ненабагато дорожче від собівартості, по кілька доларів за дозу (яких потрібно загалом дві); всі інші наявні нині вакцини помітно дорожчі.

Попередніми днями низка країн, переважно в Європейському союзі, де використання вакцини AstraZeneca вже схвалене, тимчасово зупиняла щеплення нею через побоювання, що після вакцинування нею можуть частіше виникати певні небезпечні різновиди тромбозів.

Після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я і Європейське агентство медпрепаратів підтвердили, що такого зв’язку немає і ризик тромбозів серед вакцинованих не вищий, ніж загалом серед населення, країни починають повертатися до її застосування.

У попередніх дослідженнях вакцина AstraZeneca показувала різну ефективність. В одному з них досліджений нині режим – дві дози з проміжком у місяць – показав ефективність у 62 відсотки, зате інший режим – спершу половина дози, а через місяць повна доза – показав навіть ефективність у 90 відсотків.