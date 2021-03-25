Білл Ґейтс припускає, що завдяки вакцинам світ «повернеться до норми» до кінця 2022-го

Співзасновник корпорації Microsoft і філантроп Білл Ґейтс припускає, що світ зможе повернутися до нормального життя до кінця 2022 року за допомогою вакцин від COVID-19.

Про це Ґейтс розповів польським медіа – виданню Gazeta Wyborcza та телеканалу TVN24. Мільярдер назвав пандемію коронавірусу «неймовірною трагедією», а єдиною надією на її подолання – доступ до вакцин.

«До кінця 2022 року ми маємо загалом повністю повернутися до норм», – припустив він.

Ґейтс, який залишив крісло голови Microsoft Corp у 2014 році, нагадав, що попереджав світ про загрозу глобальної пандемії ще в 2015-му.

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«Люди на кшталт мене застерігали і казали: є певний ризик, за невелику ціну ви можете підготуватися і уникнути проблем. Але, на жаль, ці інвестиції не були здійснені вчасно», – цитують філантропа польські медіа.

Журналісти спитали Ґейста про фейкові новини, в яких його звинувачують у організації пандемії з метою «контролювати» світ. У відповідь він висловив думку, що в особливо скрутні часи людям легше вірити в існування «однієї демонічної причини» своїх випробувань, а за допомогою соціальних мереж такі теорії поширюються ще швидше.

«Дійсно трагічно, що хтось не носить маску або не хоче вакцинуватися через страх змови», – додав він.

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Минулого місяця Ґейтс опублікував нову книгу «Як уникнути кліматичного лиха», в якому застерігає: людство повинно досягнути нульових викидів в атмосферу до 2050 року, аби уникнути кліматичної катастрофи.

Фонд Білла та Мелінди Ґейтс виділив щонайменше 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією COVID-19. В тому числі ця допомога передбачає підтримку розробки вакцини, діагностування та потенційних ліків.

Ініціатива COVAX, яку підтримує Всесвітня організація охорони здоров’я та Глобальний альянс вакцин та іммунізації, ставить собі за мету надати 2 мільярди вакцин для країн із низьким доходом до кінця 2021 року.