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Под Одессой первая в Украине смерть после вакцинации – через двое суток после укола умерла военнослужащая. «После» не значит «по причине», напоминают врачи, однако этот факт ударит по имиджу как вакцины AstraZeneca/CoviShield, так и вакцинации как таковой. Расследование займет как минимум неделю. Женщину вакцинировали, поскольку скоро она должна была направиться в зону ООС. На фронте, по информации Радио Донбасс.Реалии, могут вакцинировать под угрозой штрафов – по крайней мере в некоторых военных частях.

23 марта под Одессой в ПГТ Черноморское умерла 43-летняя военнослужащая Инна Нарожная – она служила бухгалтером в 38-м зенитно-ракетном полку. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности – вскрытие также показало атеросклеротичный кардиосклероз. За два дня до смерти Инна прошла вакцинацию от COVID-19.

«Она входила в число приоритетных групп вакцинации, поскольку в ближайшее время должна быть привлечена к силам, задействованных в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано», – говорится в сообщение Министерства здравоохранения.

На процесс вакцинации смерть военнослужащей не повлияла, сообщили Радио Донбасс.Реалии в Центре общественного здоровья, работа мобильных бригад продолжается. По состоянию на 24 марта в Одесской области вакцинировали 4730 человек, о подобных смертях ранее не сообщалось.

Жалоб по состоянию здоровья на утро 23 марта женщина не высказывала, говорят в части. Результаты вскрытия рассмотрят на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования.

Трагический случай надо изучить, но приостанавливать вакцинацию пока рано – эксперты

Трагический случай надо изучить, но он не должен повлиять на процесс вакцинации, говорит бывший директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Случай нужно изучить, но он не должен повлиять на оценку рисков

«Я не думаю, что это должно остановить процесс вакцинации, потому что это единичный случай. Главный вопрос – это риски. Сегодня они звучат так: за сутки 14 тысяч заболело, 342 умерло – вот это первый риск. Второй риск – 120 тысяч людей вакцинировалось, случилась одна смерть в поствакцинальный период. Случай нужно изучить, но он не должен повлиять на оценку рисков – при вакцинации они все равно ниже», – считает Курпита.

У каждой страны есть своя процедура реагирования на подобные случаи, говорит инфекционист. В Украине оценку событию даст специальная группа региональных экспертов, и от этой оценки будут зависеть дальнейшие действия. Крайне важно, чтобы Министерство здравоохранения оперативно реагировало на запрос общества и сделало процесс максимально прозрачным, говорит Курпита.

Разбирать подобные случаи должен Государственный экспертный центр, и расследование займет не меньше недели, говорит заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко. Связать или наоборот опровергнуть связь между вакцинацией и смертью – сложная задача, для решения которой нужно учесть многие факторы.

Настораживает, что это довольно молодая женщина, 43 года

«Хотя настораживает, что это довольно молодая женщина, 43 года. Конечно, любое такое сообщение негативно скажется на готовности людей вакцинироваться и это понятно. Сердечно-сосудистая недостаточность в 43 года – как-то странно. Тем более, она была военной, то есть проходила физическую подготовку и сдавала нормативы, чтобы попасть в армию», – говорит доктор медицинских наук Мироненко.

По ее словам, обнаруженный при вскрытии атеросклеротичный кардиосклероз был бы понятен, если бы умершей было не меньше 60 лет, однако в 43 года это неожиданный диагноз.

Точную причину и обстоятельства смерти должна установить комиссия

Заболевание может развиться и в таком возрасте, но оно хроническое, говорит инфекционист Юрий Жигарев. Точная и более детальная причина смерти будет установлена позже, должна закончить свою работу группа экспертов. При этом в любом случае одиночный случай – не повод останавливать вакцинацию, говорит специалист.

«Однако вакцина могла быть провоцирующим фактором, потому что это могло быть, например, тромбоэмболическое осложнение. Как раз такие осложнения были в Европе, но там было несколько случаев, связанных с вакцинацией. Если бы он был один, никто бы не приостанавливал процесс вакцинации. В Европе в итоге возобновили вакцинацию AstraZeneca, но внесли риск тромбоэмболического осложнения в инструкцию», – говорит он.

Министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии Радио Свобода отметил, что в Украине расследуется каждый случай смерти, которая произошла в течение 30 дней после вакцинации – но в ситуации с военнослужащей, уверен он, причина не в AstraZeneca.

«Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca – здесь проверку провели все европейские страны, отдельно регулятор, Европейская медицинская агенция, ВОЗ – и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от сердечно сосудистых заболеваний. Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду, в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание – это никак не связано. Что касается этого человека (военной – ред.), я лично общался после вскрытия с судмедэкспертом, и он четко (это же человек, который несет серьезную ответственность) говорит, что нет и намека на какие-нибудь тромбозы. Это была острая сердечно-сосудистая недостаточность», – сказал Степанов.

Некоторых военных вакцинируют под угрозой выговоров

Радио Донбасс.Реалии пообщалось с несколькими военнослужащими, находящимися как на передовой, так и в тылу. На условиях анонимности некоторые из них сообщили, что вакцинацию проводят фактически принудительно – шантажируя выговорами и штрафами. Один из военнослужащих, наоборот, заявил, что никакого принуждения у них в части не было – командование составило списки тех, кто отказался от вакцинации, но никаких репрессивных мер к ним не применили.

В Европе к вакцине AstraZeneca сейчас подходят по-разному. 13 стран Евросоюза (а также несколько африканских стран) приостанавливали использование вакцины AstraZeneca после ряда осложнений, связанных с возникновением тромбозов и нескольких случаев смертей и осложнений. Всемирная организация здравоохранения и Европейское медицинское агентство рекомендовали возобновить использование вакцины. AstraZeneca заверила в отсутствии повышенного риска образования тромбов после применения вакцины.

В США независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (Data and safety monitoring board) заявил, что компания AstraZeneca могла включить устаревшую информацию в отчет об испытаниях своей вакцины от коронавируса

22 марта Оксфордский университет опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, которые прошли в США, Чили и Перу. По данным компании, вакцина показала 79% эффективность против заболевания COVID-19 и 100% защитила от тяжелого течения болезни. Данные испытаний предоставят федеральным властям США для получения разрешения на использование вакцины в стране.

По состоянию на 23 марта в Украине от COVID-19 вакцинировали 137026 человек. По официальным данным, было зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей, но сейчас они здоровы.

Вечером 24 марта Министерство здравоохранения заявило о второй смерти человека, вакцинировавшегося AstraZeneca в Украине: это провизор аптеки военного госпиталя из Черновицкой области. Он попал в больницу с инсультом на следующий день после прививки, 16 марта, а умер 24-го. По этому случаю также идет расследование.

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