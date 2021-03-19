У Збройних силах України вже вакцинували понад 10 тисяч військових

У Збройних силах України першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 10 444 військові, повідомили ЗСУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Слід зауважити, що у зв’язку зі збільшенням випадків захворювання на загальнодержавному рівні та після проведення роз’яснювальної роботи про відсутність протипоказань для отримання щеплень у людей, які раніше перехворіли на COVID-19, кількість охочих отримати щеплення постійно збільшується», – розповіли в ЗСУ.

Збройні сили зазначили, що на першому етапі вакцинації в країні щеплення роблять військовим, які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Донбасі. Усі інші військовослужбовці ЗСУ зможуть отримати вакцину на третьому етапі вакцинації в країні, який запланований на липень-серпень.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

Станом на 19 березня в Україні зробили 92 714 щеплень.