Через COVID-19 померла учасниця Кенгірського повстання Ольга Бондаренко

У Києві 19 березня у віці 95 років унаслідок ускладнень коронавірусної інфекції померла Ольга Бондаренко – учасниця Кенгірського повстання проти жорстоких умов тримання, яке спалахнуло в одному з таборів системи ГУЛАГу в 1954 році.

«Щойно, 19 березня 2021 року, о 10:00, моя Матуся, Ольга Бондаренко, померла в реанімації. Дякую всім, хто молилися, робив усе, щоб допомогти, підтримував і розраджував», ­– повідомила у фейсбуці її дочка, письменниця, колишня депутатка Верховної Ради кількох скликань, ексголова Луганської обласної організації Народного руху України Олена Бондаренко.

«13-літня бранка ГУЛагу, учасниця Кенгірського повстання, моя мама ніколи не просила нічого, не привертала до себе нічию увагу, тяжко працювала ціле життя і вірила, що буде Україна», – так минулого тижня написала Бондаренко, яка сама бореться із COVID-19 (12 березня також через COVID-19 помер чоловік Олени Бондаренко Дмитро Басілія).

Кенгірське повстання – страйк і опір в’язнів Степлагу в табірному відділенні Кенгір під Джезказганом (сучасний Казахстан). Активна фаза повстання тривала з 16 травня до 26 червня 1954 року, в ньому брало участь до 8 тисяч в’язнів, переважно засуджених за політичними статтями українців, а також литовців, росіян, євреїв. Наприкінці червня до табору увійшли війська, жертвами розправи стали до 800 людей.