У МОЗ прокоментували смерть військової, яка отримала щеплення від COVID-19

Військовосужбовиця, яка померла за два дні після щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, мала захворювання серцево-судинної системи, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на попередні дані Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Смерть військової зафіксували в селищі міського типу Чорноморське Одеської області.

«За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби», – повідомляє відомство.

Як повідомило МОЗ із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ, жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca 21 березня. Вона мала бути задіяна в Операції Об’єднаних сил, тож належала до пріоритетної групи для вакцинації.

«Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще дев’ятеро осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано. Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала», – стверджують у міністерстві.

За цим випадком регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації має провести розслідування. Точну причину смерті військової призначли судово-медичну експертизу, результати якої в МОЗ обіцяють повідомити додатково.

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Як підкреслюють у МОЗ, вакцинація проти COVID-19 «не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин».

За даними міністерства, з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу щеплення отримали понад 137 тисяч людей. У 590 випадках зареєстрували «несприятливі події» після щеплення, троє людей певний час були під наглядом лікарів, зараз всі вони здорові.

За даними Медичних сил ЗСУ, за час пандемії від коронавірусної хвороби одужали 17 546 військових, 53 померли. Першу дозу вакцини отримав 15 331 військовий.