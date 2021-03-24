НАНУ прогнозує, що кількість виявлених хворих за добу може перевищити 19 тисяч на початку квітня

Протягом тижня з 24 по 30 березня середня кількість нових хворих за добу може дорівнювати від 15 до 16,2 тисячі по Україні, свідчать дані Національної академії наук України. Цей прогноз НАНУ оприлюднила 23 березня.

Академія використала дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.

«Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 16217 (Prophet) і 15063 (SEIR-U) протягом тижня 24–30 березня 2021 року та 19759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня – 6 квітня 2021 року», – йдеться у висновках науковців.

Читайте також: У «Лекхім» заявили, що китайська вакцина CoronaVac має прибути в Україну 25 березня

Згідно з детальним прогнозом, кількість нових випадків за добу може сягнути піку в перших числах квітня – до 24 860 (Prophet) чи 24 107 (SEIR-U).

Протягом останнього тижня, як констатують у НАНУ, всі показники захворюваності в Україні зростали. Середньотижневе репродуктивне число – тобто середня кількість людей, яких заражає хворий протягом періоду своєї хвороби – становить 1,26. Темпи зростання, за оцінкою, свідчать про подвоєння кількості нових випадків хвороби за останні три тижні.

«Спостережувана летальність дорівнює приблизно 2,5% серед виявлених хворих і майже на 30% перевищує показник осінньої хвилі. На тлі пандемії у 2020 році відбулося зниження очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при народженні та при досягненні 65-ти років на величину від 0,5 до 1 року, порівняно з максимумами того ж року», – заявляють у Академії.

За добу 23 березня в Україні виявили 14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 579 906 людей, 30 773 – померли, 1 276 272 – одужали.