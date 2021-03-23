На Львівщині з 25 березня почнуть діяти обмеження «червоної» зони

На території Львівської області з 00:00 25 березня почнуть діяти обмеження «червоної» зони епідемічної небезпеки. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 березня.

«За словами заступника Міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у Львівській області рівень госпіталізації 3 дні поспіль перевищує встановлений показник у 60 осіб на 100 тисяч населення і в середньому складає 65 осіб на 100 тисяч населення», – повідомили в уряді.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки – найвищий із чотирьох можливих, він передбачає найсуворіші обмеження на кшталт тих, що діяли в січні під час загальноукраїнського карантину. На відміну від тієї ситуації, нині уряд дозволяє ухвалювати на місцях рішення щодо роботи громадського транспорту в регіонах із «червоним рівнем», що раніше було заборонено.

За даними МОЗ, лише одна область України, Херсонська, залишається у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. До «червоної» зони станом на 23 березня входять вісім областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Черновецька, а також місто Київ. Решта регіонів – у «помаранчевій» зоні.