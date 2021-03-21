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21 березня 2021, Київ 15:55
Новини | Коронавірус

Шість областей і Київ опинилися у «червоній» карантинній зоні – МОЗ

До «червоної» зони, за останніми даними, потрапили Київська, Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, де протягом трьох днів поспіль значно перевищений рівень госпіталізації на 100 тисяч населення

Міністерство охорони здоров’я в оновленому поділі регіонів на карантинні зони внесло у «червону» зону епідемічної небезпеки щодо COVID-19 шість областей і Київ, йдеться в повідомленні на сайті МОЗ.

До «червоної» зони, за останніми даними, потрапили Київська, Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, де протягом трьох днів поспіль значно перевищений рівень госпіталізації на 100 тисяч населення.

Столицю України внесли до «червоної» зони 19 березня. У Києві з 20 березня до 9 квітня діє жорсткий карантин, так вирішила міська влада влада.

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